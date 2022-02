FINALE COPPA D'AFRICA SENEGAL-EGITTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Senegal-Egitto

Senegal-Egitto Data: 06/02/2022

06/02/2022 Orario: 20.00

20.00 Canale tv: Eurosport 2 e Discovery+

Streaming: Eurosport 2 (visibile su DAZN), Eurosport Player e Discovery+

La Coppa d'Africa è giunta all'ultimo atto. Le migliori due squadre del torneo si affrontano nel match che mette in palio il titolo di miglior squadra del continente. I 'Leoni della Teranga' del Senegal, trascinati da Koulibaly e Mané, affrontano l'Egitto di Mohamed Salah all'Olembé Stadium di Yaoundé, capitale del Camerun.

La selezione di Aliou Cissé va a caccia del primo successo nella storia della competizione, dopo due secondi posti (2002 e 2019) e tre terzi posti (1965, 1990, 2006), si è qualificta alla fase a eliminazione diretta grazie a un calcio di rigore al 97' di Mané nella sfida contro lo Zimbabwe, dopo i due pari a reti inviolate contro Guinea e Malawi. Agli ottavi, i 'Leoni della Teranga' hanno superato col risultato di 2-0 Capo Verde. Poi il 3-1 sulla Guinea Equatoriale e lo stesso risultato nella semifinale contro il Burkina Faso: tris firmato dai due calciatori del PSG, Diallo e Gueye, e dal solito Mané, autore di un delizioso pallonetto.

L’Egitto ha invece si è laureato campione d’Africa già in sette occasioni (è un record), ma il suo ultimo trionfo risale al 2010. Gli uomini guidati da Carlos Queiroz, dopo essersi piazzata al secondo posto nel Gruppo D alle spalle della Nigeria, hanno dovuto lottare moltissimo per spingersi fino alla finale. Nella fase ad eliminazione diretta, hanno infatti superato la Costa d’Avorio ai rigori, il Marocco ai supplementari e poi i padroni di casa del Camerun ancora ai rigori (3-1, dopo lo 0-0 neo 120’ di gioco).

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Senegal-Egitto: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FINALE COPPA D'AFRICA SENEGAL-EGITTO

La finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Egitto si giocherà domenica 6 febbraio all'Olembé Stadium di Yaoundé. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.00.

DOVE VEDERE LA FINALE COPPA D'AFRICA SENEGAL-EGITTO IN TV

L'ultimo atto della Coppa d'Africa, con la sfida tra Senegal e Egitto verrà trasmesso in diretta su Eurosport 2, visibile al canale numero 211 di Sky.

Discovery +. Sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv dopo aver perfezionato il proprio abbonamento. L'alternativa è rappresentata dalla possibilità di collegare la propria smart tv ad un TIMVISION BOX o tramite dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

FINALE COPPA D'AFRICA SENEGAL-EGITTO IN DIRETTA STREAMING

Senegal-Egitto sarà disponibile in diretta streaming sempre su Eurosport 2, in questo caso visibile anche grazie a DAZN, ma anche attraverso l'app di Discovery +. Sarà necessario scaricarla su dispositivi mobili come smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale di Discovery+ attraverso pc o notebook. L'alternativa è Eurosport Player.

PROBABILI FORMAZIONI FINALE COPPA D'AFRICA SENEGAL-EGITTO

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Gana Gueye, N. Mendy, Kouyate; Mane, Diedhiou, Dieng. Ct. Cissé

EGITTO (4-3-3): Gabal; Fathi, El Wensh, Abdelmonem, Elneny; Ashour, El Soleya, El Fotouh; Salah, Marmoush, Mohamed. Ct. Queiroz