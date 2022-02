Si è conclusa la vittoria del Senegal, per la prima volta nella storia, l'edizione 2022 della Coppa d'Africa. Rinviata di un anno causa pandemia di coronavirus, la competizione continentale ha attratto milioni di persone e fatto parlare di sè per tanti episodi curiosi dal match inaugurale alla gara conclusiva. Che non è stata da meno.

Dai suggerimenti di Salah sul compagno di squadra Manè, così da far neutralizzare il rigore di inizio gara a Gabanski, fino alla premiazione nello stadio di Yaoundé, con scene che forse non si sono mai viste ad altissimi livelli. Protagonista la squadra arbitrale.

Ad essere scelto per la finale, il sudafricano Victor Gomes, alla prima grande direzione arbitrale della sua storia: non aveva infatti mai diretto l'ultimo atto della Coppa d'Africa. Insieme al classe 1982, protagonista sui social per aver chiesto in maniera stizzita a Salah di prendere fischietto e cartellini, causa eccessive proteste, i vari assistenti.

L'articolo prosegue qui sotto

Insieme a Gomes sono stati premiati con la medaglia di partecipazione alla finale il quarto uomo e gli addetti al VAR provenienti da altre nazioni africane. Grande felicità, ma soprattutto eccitazione per le figure attorno durante la premiazione.

Basti pensare che poco prima della premiazione, infatti, gli stessi avevano strappato diversi selfie con Manè, eroe della gara e miglior giocatore della competizione. Insieme alla medaglia, inoltre, gli addetti al VAR e gli assistenti di gara provenienti dal Marocco e non solo, si sono portati via anche il palloen con le firme di Gianni Infantino, presente sul palco per congratularsi con le due squadre, e di altri dirigenti federali. Curioso, senza dubbio.