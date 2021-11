Finale Copa Libertadores, Palmeiras-Flamengo dove vederla: canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

PALMEIRAS-FLAMENGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO PALMEIRAS-FLAMENGO

Palmeiras-Flamengo, finale della Copa Libertadores 2021, si giocherà all'Estadio Centenario di Montevideo, Capitale dell'Uruguay, nella serata di sabato 27 novembre: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 21 italiane, ovvero le 17 orario uruguaiano.

DOVE VEDERE PALMEIRAS-FLAMENGO IN TV

La finale di Copa Libertadores tra Palmeiras e Flamengo sarà visibile in diretta tv anche in Italia: DAZN detiene infatti i diritti del torneo e trasmetterà in esclusiva la grande sfida. Sarà possibile assistere al match scaricando l'app su una smart tv oppure, nel caso di un normale televisore, attraverso dispositivi idonei come Google Firestick o Amazon Fire TV Stick.

PALMEIRAS-FLAMENGO IN DIRETTA STREAMING

Essendo esclusiva DAZN, Palmeiras-Flamengo sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati: basterà scaricare l'app della piattaforma, oppure accedere al sito ufficiale, in entrambi i casi tramite dispositivi come pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS-FLAMENGO

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Mayke, Gustavo Gomez, Luan, Piquerez; Felipe Melo, Danilo; Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Dudu; Rony. All. Abel Ferreira

FLAMENGO (4-2-3-1): Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz, Filipe Luis; Willian Arão, Andreas Pereira; Everton Ribeiro, Vitinho, Michael; Gabigol. All. Renato Gaucho