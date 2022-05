Finale di Champions League, la UEFA commissiona un rapporto su quanto accaduto a Parigi

La UEFA ha annunciato di aver commissionato un rapporto che faccia luce su quanto accaduto a Parigi in occasione della finale di Champions League.

La UEFA ha deciso di commissionare un rapporto indipendente riguardo agli aventi che si sono verificati sabato 28 maggio a Parigi in occasione della finale di Champions League.

Come è noto, Liverpool-Real Madrid è iniziata con oltre 30’ di ritardo poiché migliaia di tifosi sono stati bloccati all’ingresso dello ‘Stade de France’ poiché provvisti di biglietti falsi che non funzionavano ai fornelli e la cosa ha ovviamente avuto conseguenze anche per tantissimi supporter che avevano invece tagliandi in regola ma che non hanno potuto assistere alla partita e che si sono anche trovati al centro di veri e propri scontri.

Il massimo organo calcistico europeo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha spiegato che verrà esaminato non solo tutto il processo decisionale, ma anche le responsabilità ed i comportamenti di tutte quelle entità coinvolte nello svolgimento della finale di Champions League.

L'articolo prosegue qui sotto

UEFA commissions independent report into events surrounding UEFA Champions League final. — UEFA (@UEFA) May 30, 2022

“Il rapporto sarà compilato in modo indipendente e il Dr. Tiago Brandão Rodrigues, portoghese, guiderà la produzione di quest'analisi.

Il dottor Tiago Brandão Rodrigues (nato a Braga, in Portogallo nel 1977) è un membro del Parlamento portoghese e Presidente della Commissione Parlamentare per l'Ambiente e l'Energia. È stato Ministro Portoghese dell'Istruzione (responsabile anche dello Sport e della Gioventù) tra il 2015 e il 2022, membro del Consiglio della Fondazione dell'Agenzia Mondiale Sntidoping (2019-2021) ed è stato addetto olimpico portoghese durante i Giochi Olimpici del 2012 a Londra.

Al fine di garantire il suo status di indipendenza nel processo, il Dr. Brandão Rodrigues ha accettato di eseguire questo compito su base pro bono.

Le prove saranno raccolte da tutte le parti interessate e i risultati del rapporto indipendente saranno resi pubblici una volta completato e, una volta ricevuti i risultati, la UEFA valuterà i passi successivi”.