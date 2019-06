Finale Champions League in chiaro: Tottenham-Liverpool su Rai Uno

Tottenham-Liverpool sarà trasmessa anche in chiaro: la finale di Champions League sarà visibile a tutti.

Il momento più importante dell'anno in ambito calcistico è arrivato. Il mondo si ferma per seguire il derby inglese che assegnerà la 2019: il può vincere il suo settimo trofeo, il sollevare la magica coppa per la prima volta nella sua storia.

La finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool sarà visibile anche in chiaro: la diretta televisiva della gara sarà infatti trasmessa da Rai Uno, che permetterà a tutti gli amanti del calcio di seguire l'ultimo atto della competizione anche in attraverso Rai Play con l'utilizzo di pc, tablet e smartphone.

Tottenham-Liverpool sarà trasmessa in chiaro, ma sarà comunque disponibile in anche su Sky e in streaming con Sky Go, sempre utilizzando i canonici dispositivi mobili o fissi. In quest'ultimo caso la telecronaca è affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

In Rai invece sarà Stefano Bizzotto il telecronista addetto alla finale di Champions League, mentre Antonio Di Gennario sarà il commento tecnico durante Tottenham-Liverpool. Prepartita alle 20:35, venti minuti prima del fischio d'inizio in quel del Wanda Metropolitano di Madrid.

Sia sulla Rai, che su Sky, la gara potrà essere seguita in HD, così da sfruttare al meglio la visione della gara che permetterà a Tottenham o Liverpool di vincere la Champions League ed entare nell'albo d'oro della competizione dopo il triennio da sogno vissuto dal .

Calcio d'inizio di Tottenham-Liverpool previsto alle 21: chi vince affronterà un altro derby inglese nei prossimi mesi, ovvero la Supercoppa Europea contro il , nonchè potrà partecipare alla Coppa del Mondo per Club prevista il prossimo dicembre. E' ora della finale di Champions League.