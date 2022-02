Finale bollente nel Derby: invasione di campo e scontro Hernandez-Lautaro

Il Milan ha vinto il Derby piegando l'Inter in rimonta grazie alla doppietta di Olivier Giroud. La doppietta del francese ha sovvertito gli equilibri di una sfida che sembrava saldamente nelle mani dei nerazzurri, regalando un finale a dir poco scoppiettante. In campo e non solo.

Proprio così, perché a referto ci finiscono rispettivamente due invasioni di campo nel corso del match, delle quali la seconda è stata stoppata a fatica dagli steward. Lo spettatore in questione, dopo aver superato il tentativo di placcaggio da parte di ben cinque addetti ai lavori, è stato poi bloccato e steso a terra, con Theo Hernandez accorso subito per verificarne le condizioni.

Proprio il laterale francese è successivamente diventato il protagonista in negativo degli ultimi scampoli di gara: prima l'espulsione a causa del fallo da dietro ai danni di Dumfries, poi l'alterco con Lautaro Martinez al termine della partita.

Scintille dopo il fischio finale: a bordo campo Lautaro Martinez e Theo Hernandez entrano a contatto e vengono separati dai compagni#InterMilan — Renato Maisani (@RenatoMaisani) February 5, 2022

Contatto ravvicinato tra i due, prontamente allontanati dall'intervento dei compagni. Sale sulla coda di un Derby da palpitazioni.