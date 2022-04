Final Eight eSerie A TIM, semifinali e finali in diretta su GOAL!

L'attesa è finita: oggi la eSerie A TIM scoprirà chi saranno la squadra e il player Campione d'Italia 2022. Ultimo atto delle Final Eight della eSerie A TIM 2022: le 4 migliori squadre d'Italia si affronteranno in semifinale (in gare di andata e ritorno) per accedere alla finalissima, che assegnerà lo Scudetto 2022.

A contendersi il titolo saranno Venezia FC gaming, U.S. Salernitana Esports, Torino FC eSports Team e Sassuolo Esports.

Come previsto le sfide dei quarti di finale nel Day 1 sono state molto equilibrate e spettacolari: nel primo incrocio il Venezia FC gaming ha vinto per 4-3 in aggregato contro la Sampdoria, grazie soprattutto al 2-0 inflitto nella gara d’andata. Hexon_Karimisbak, player della Nazionale Italiana, guiderà il club lagunare nella semifinale contro la U.S. Salernitana 1909 eSports, che ha eliminato la Fiorentina Esports per 4-3.

Dall’altra parte del tabellone il Torino FC eSports Team, con Obrun2002 al joypad, ha battuto in rimonta per 3-2 l’Empoli Esports FC: 2-0 per i toscani nella gara d’andata, 3-0 per il club granata nel match di ritorno. A sfidare il Torino sarà il Sassuolo Esports, che ha travolto l'AC MIlan Qlash con un perentorio 5-2 complessivo: prestazione eccellente di Figu7rinho, player dei neroverdi.

I RISULTATI

Quarti di Finale - Andata

- Sampdoria vs. Venezia FC gaming 0-2 - Torino FC eSports Team vs. Empoli Esports FC 0-2 - U.S. Salernitana 1919 Esports vs. Fiorentina Esports 3-1 - AC Milan Qlash vs. Sassuolo Esports 1-2

Quarti di Finale - Ritorno

- Venezia FC Gaming vs Sampdoria 2-3 - Empoli Esports Fc vs Torino FC eSports Team 0-3 - Fiorentina Esports vs U.S. Salernitana 1919 Esports 2-1 - Sassuolo Esports vs AC Milan Qlash 3-1

IL CALENDARIO

Gli orari sono indicativi, potrebbero subire leggeri cambiamenti.

Semifinali - Andata (Mercoledi 13 Aprile)

Venezia FC gaming-U.S. Salernitana 1919 Esports (ore 16.20) Torino FC eSports Team-Sassuolo Esports (ore 17.15)

Semifinali - Ritorno (Mercoledi 13 Aprile)

U.S. Salernitana 1919 Esports-Venezia FC gaming (ore 16.40) Sassuolo Esports-Torino FC eSports Team (ore 17.35)

Finali (Mercoledi 13 Aprile)