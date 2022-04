Final Eight eSerie A TIM 2022, trionfo Torino FC eSports Team: battuto il Venezia FC Gaming in finale

Il Torino FC eSports Team trionfa alle Final Eight eSerie A TIM 2022: Obrun2002, Francesco Tagliafierro, ha conquistato la vittoria battendo ai rigori il Venezia FC Gaming.

Il team granata ha battuto ai quarti l’Empoli Esports e in semifinale il FC Sassuolo Esports, per poi vincere contro il suo compagno della Nazionale Italiana eSports Hexon_Karimisbak (Karim Rmaiti), aggiudicandosi il premio di 15mila euro. 9mila euro, invece, per il secondo in graduatoria.

Dopo che la gara d’andata è decisa da Ronaldinho per il Venezia FC Gaming, al ritorno è la festa del goal: sblocca Perisic per il Torino FC eSports Team, poi pareggio di Ronaldo, nuovo vantaggio di Ibrahimovic e nuovo pareggio di Ronaldinho.

Il nuovo vantaggio di Ibrahimovic manda la contesa ai supplementari e poi ai rigori, dove a trionfare è il team granata di Obrun2002: decisivo l’errore dal dischetto di Tonali. Succede al Benevento Esports | UT7, portato al trionfo lo scorso anno da DaniPitbull.

I RISULTATI

Quarti di Finale - Andata

- Sampdoria vs. Venezia FC gaming 0-2 - Torino FC eSports Team vs. Empoli Esports FC 0-2 - U.S. Salernitana 1919 Esports vs. Fiorentina Esports 3-1 - AC Milan Qlash vs. Sassuolo Esports 1-2

Quarti di Finale - Ritorno

- Venezia FC Gaming vs Sampdoria 2-3 - Empoli Esports Fc vs Torino FC eSports Team 0-3 - Fiorentina Esports vs U.S. Salernitana 1919 Esports 2-1 - Sassuolo Esports vs AC Milan Qlash 3-1

Semifinali - Andata

Venezia FC Gaming vs. U.S. Salernitana 1919 Esports 3-1 Torino FC eSports Team vs. Sassuolo Esports 2-2

Semifinali - Ritorno

U.S. Salernitana 1919 Esports vs. Venezia FC Gaming 2-4 Sassuolo Esports vs. Torino FC eSports Team 1-4

Finale 3° posto - Andata

U.S. Salernitana 1919 Esports vs. Sassuolo Esports 0-1

Finale 3° posto - Ritorno

Sassuolo Esports vs. U.S. Salernitana 1919 Esports 0-3

Finale - Andata

Venezia FC Gaming vs. Torino FC eSports Team 1-0

Finale - Ritorno

Torino FC eSports Team vs. Venezia FC Gaming 3-2 (4-3 dcr)