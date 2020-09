Corriere della Sera - Filo diretto tra l'Università di Perugia e il legale della Juve: promessi altri stranieri

Le indagini intorno all'esame di Suarez rivelano le telefonate tra una delle legali del club bianconero e direttore dell'ateneo. Juve non indagata.

Emergono nuovi dettagli dall'indagine intorno all'esame di italiano di Luis Suárez. Ieri si è diffusa la notizia dell'irregolarità nello svolgimento, con domande concordate in anticipo e, in generale, di durata più breve rispetto alla prassi.

Il 'Corriere della Sera' rivela che, ormai da inizio settembre, uno dei legali della e il direttore dell'Università di sarebbero stati in contatto attraverso una serie di telefonate, intercettate dagli inquirenti.

Tra queste, anche la promessa di Maria Turco, membro dello studio Chiappero, storico avvocato del club bianconero, di mandare all'ateneo altri stranieri che avessero bisogno di sostenere l'esame per ricevere il passaporto e diventare comunitari. Per questo la Guardia di Finanza sta indagando su alcune figure di reato, mentre la Giustizia Sportiva potrebbe a sua volta farlo per illeciti disciplinari.

La data dell'esame di Suárez sarebbe stata anticipata proprio su richiesta dei legali della Juventus. In più, ci sarebbe anche un video dell'esame, costruito su misura per permettere all'attaccante uruguagio di passarlo senza problemi.

La vicenda potrebbe essere ora segnalata alla Procura Federale per valutare la responsabilità delle parti coinvolte. Al momento la Juventus non è indagata: soltanto le indagini verificheranno se il club fosse o meno a conoscenza dei fatti e delle telefonate.