Film e serie tv sul calcio da vedere

La lista dei migliori film e serie tv da scoprire, vedere e rivedere in queste settimane: le pellicole sul calcio e ciò che gira attorno.

In un momento così particolare per il Paese, messo a dura prova dall'emergenza COVID-19, restare a casa rappresenta la base di qualsiasi discorso. Ecco perché il tempo libero non manca, da colmare affidandosi anche alla bellezza del calcio: tra film e serie televisive, infatti, gli spunti non mancano Insomma, un modo per tenere impegnata la mente facendosi catturare dal fascino immutevole della materia.

FILM SUL CALCIO

Pelé

Il Maledetto United

Jimmy Grimble

Il mio amico Eric

Fuga per la vittoria

Sognando Beckham

Febbre a 90

Il Campione

Kill the Referee

L'arbitro

Goal - La trilogia

Hooligans

Dream Team

Diego Maradona

SERIE TV SUL CALCIO