Il calcio piange Filippo Viscido: l'ex Avellino trovato morto a 31 anni

Tragedia nella serata di ieri, domenica 16 maggio, a Battipaglia, in provincia di Salerno: è stato trovato morto Filippo Viscido, 31 anni, centrocampista che nel corso della propria carriera ha indossato anche la maglia dell'Avellino.

Secondo 'Il Mattino' e 'La Gazzetta dello Sport', si tratterebbe di suicidio: Viscido è stato trovato impiccato nel proprio garage. Il calciatore, attualmente senza squadra a causa dell'interruzione delle categorie inferiori a causa dell'emergenza Coronavirus, lascia una moglie e due figlie.

La notizia ha lasciato nello sgomento il mondo del calcio avellinese e salernitano. Viscido, che avrebbe compiuto 32 anni all'inizio di giugno, aveva giocato in varie formazioni locali. L'ultima la Salernum Baronissi, che ne piange la scommparsa attraverso il proprio profilo Facebook:

"Veloce, preciso, energico, testardo. Hai dato l'anima per la nostra squadra che ora piange silenziosa un ragazzo di grande talento che non ha avuto più la forza di rialzarsi per correre dietro ai suoi sogni. Riposa in pace".