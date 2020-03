Filippo Inzaghi non ci sta: "Stop al campionato? Forse ci sono interessi"

Filippo Inzaghi torna a chiedere di finire il campionato sul campo: "Non riesco a capire come possa essere il contrario, pronti a giocare ad agosto".

Filippo Inzaghi non ci sta. Il tecnico del , capolista in Serie B con 20 punti di vantaggio sul secondo, torna a chiedere di finire il campionato anche in estate.

Nonostante l'emergenza Coronavirus, insomma, il calcio secondo Inzaghi deve ripartire appena sarà possibile e concludere la stagione sul campo. Una posizione chiara espressa durante un'intervista a 'Sky Sport'.

"Finire il campionato? Non riesco a capire come possa essere il contrario, forse ci sono degli interessi dietro. È una situazione incredibile, noi siamo pronti a giocare anche a luglio o agosto, non ci interessa".

Il timone di Inzaghi e di tutto il Benevento è quella di perdere una promozione ormai praticamente conquistata.

"I miei giocatori e il mio presidente, ma tutti, meritano di giocare la . Per il bene di tutto il sistema si deve giocare. La stagione va finita per la regolarità del campionato. Sento tanti discorsi, ma la cosa più limpida e giusta è tornare a giocare. Nessuno deve subire danni".

In Serie A a spingere per la ripresa del campionato invece sarebbe soprattutto la , in corsa per la conquista dello Scudetto e allenata dall'altro Inzaghi, il fratello Simone.