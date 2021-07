Filippo Fusco al San Fernando: dalla Juventus alla terza serie spagnola

Il nuovo ds del San Fernando è Filippo Fusco, ex di Bologna e Verona: fino a un anno fa ricopriva il ruolo di 2nd Teams Area Manager alla Juve.

Dalla Juventus alla Primera RFEF. Ovvero la terza serie spagnola. Sì, si può. E, nel caso di Filippo Fusco, è accaduto veramente. Perché l'ex dirigente della Juventus, senza squadra dopo l'addio a Torino di 12 mesi fa, è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del San Fernando CD.

Il club andaluso ha annunciato la nomina di Fusco nell'ambito, si legge nel comunicato ufficiale, "di una ristrutturazione sportiva atta a migliorare lo sviluppo calcistico e sostenere la crescita del club".

L'articolo prosegue qui sotto

El Club anuncia la nueva incorporación de Filippo Fusco como Director del Área de Fútbol ⚽️



⚪ ¡Benvenuto a la Isla de León, Filippo! 🔵 👇🏻https://t.co/gFDBSCU5w7 pic.twitter.com/LR73lrEbzw — San Fernando CD (@SanFernando_CD) July 1, 2021

Fusco, come detto, ha lavorato anche nella Juventus. Dal gennaio del 2019 al luglio del 2020 ha ricoperto il ruolo di 2nd Teams Area Manager con particolare attenzione alla formazione Under 23 bianconera, arrivata fino ai playoff di Serie C prima di essere eliminata dalla Pro Vercelli.

L'esperienza di Fusco in Serie A, in ogni caso, non si limita alla Juventus. In precedenza il dirigente aveva lavorato anche al Bologna e al Verona, ma nel ruolo di direttore sportivo.

Ruolo che tornerà ora a svolgere al San Fernando, che nella scorsa stagione non è riuscito a qualificarsi per i playoff promozione in Segunda Division: ci riproverà quest'anno.