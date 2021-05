Filippo Falco a Goal: "Un orgoglio essere alla Stella Rossa, Stankovic mi ricorda Mourinho"

Il fantasista pugliese racconta in esclusiva a Goal la sua avventura a Belgrado, sognando la Champions: "Ho i brividi al solo pensiero".

La Stella Rossa non è, né sarà mai, un club come qualsiasi altro. Lo racconta la sua storia epica, la sua bacheca, la passione del suo pubblico.

“Arrivare nella squadra più titolata di Serbia, è un grande orgoglio per me. Soprattutto perché per arrivare fino qui di strada e di sacrifici ne ho fatti molti. Non nascondo che ci sono stati momenti difficili, nei quali ho pensato addirittura di non farcela, ma questo è il premio per non aver mai mollato”.

Filippo Falco, a 29 anni, sta toccando il cielo con un dito.

“Sono venuti qui a Belgrado a gennaio – racconta in esclusiva per Goal.com – e mi sono trovato subito alla grande. La città è stupenda e i tifosi sono caldissimi, ma mai invadenti. Mi fermano per strada, mi chiedono foto, mi fanno sentire importante. Abbiamo vinto il campionato e fatto un buon percorso in Europa League. Ora abbiamo la possibilità di vincere la 'doppia corona', come chiamano qui la doppietta campionato e coppa nazionale. È una cosa che non succede da 15 anni, sarebbe un’impresa storica”.

Un altro titolo e un altro step per sentirsi definitivamente parte del progetto.

“Sono arrivato qui a gennaio. Non ci ho messo molto a decidere, perché il fatto che una squadra come la Stella Rossa ti voglia a titolo definitivo, è un grande segno di fiducia. In Italia c’era stato qualche sondaggio di Parma e Sassuolo, ma sempre in prestito, i dirigenti serbi – invece - sono stati molto decisi e la telefonata di Dejan Stankovic mi ha tolto ogni dubbio: mi ha spiegato il progetto, come avrebbe fatto giocare la squadra e il motivo per il quale mi volesse. Da un lato è stato una grande emozione, dall’altro un grande orgoglio”.

Ovviamente, non tutto è stato rosa e fiori all’inizio.

“La lingua resta un grande ostacolo, per cui all’inizio sono stati fondamentali Stankovic e il suo staff, perché parlano tutti italiano. Poi, ringrazierò sempre Diego (Falcinelli, ndr), che è arrivato qui qualche mese prima di me e mi ha aiutato tantissimo ad integrarmi. Ora faccio ripetizioni (sorride, ndr), perché qui tutti parlano inglese e quindi sto cercando di impararlo anche io, per facilitare la comunicazione con i compagni. Durante quest’esperienza, poi, ci si è messo pure il Covid: sono dovuto stare fermo per un po’ e ritrovare la condizione non è stato semplice”.

Dal rientro, però, le cose sono decisamente migliorate: Falco ha cominciato a segnare con regolarità, diventando sempre più determinante negli schemi tattici di Stankovic.

“Il mister mi sta aiutando molto, ha una mentalità molto europea, fa giocare un ottimo calcio alle sue squadre e si affida a giocatori tecnici. Per me la tecnica nel calcio è molto importante, quando ho il pallone tra i piedi mi diverto. E se non è così, non riesco a dare il meglio”.

Inutile chiedere a Pippo chi gli ricordi Stankovic.

“E’ cresciuto con gli insegnamenti di Mourinho e lo ricorda tantissimo. Davanti a sé ha una grande carriera, ne sono convinto”.

Nell’immediato, però, è arrivato un altro “scudetto” di Serbia, una finale di coppa nazionale e un’eliminazione ai sedicesimi di Europa League che fa ancora male.

“Ce la siamo giocata alla pari con il Milan e, anzi, forse avremmo anche meritato di passare il turno. Al ritorno a San Siro ho vissuto uno dei momenti più emozionanti della mia carriera e, in quell’occasione, pur in inferiorità numerica, abbiamo avuto diverse occasioni per qualificarci. Purtroppo, non è andata come avremmo voluto”.

La Stella Rossa ci riproverà l’anno prossimo e, si spera, nella competizione europea più importante.

“Sappiamo che dovremo passare per i preliminari per conquistarci la Champions League, ma tutti noi ci crediamo. Per molti di noi sarebbe il coronamento di un sogno, me per primo. Questa squadra ha tanta qualità e secondo me può fare molto bene”.

E quando gli chiediamo di travestirsi da scout, Falco non si tira indietro.

“Per me Katai è fortissimo. Non è tra i più giovani (30 anni, ndr) ma ha tanta esperienza, ha giocato in Spagna, nella MLS e ora è tornato in Serbia. Poi ci sono Nikolic e Petrovic, entrambi centrocampisti del ’99 con un grande futuro davanti a loro”.

Il futuro di Filippo Falco, invece, è già scritto, anche perché è difficile dimenticare il passato.

“Ho attraversato momenti difficili nella mia carriera: a 16 anni si diceva fossi uno dei giocatori più interessanti del vivaio del Bari, ma poi mi hanno svincolato. Allora sono andato a Parma a fare un provino, sembrava fosse tutto pronto per la firma, poi è saltato. Stessa cosa con la Lazio: in quell’occasione ero addirittura in macchina con mio papà in direzione Roma per finalizzare il trasferimento, invece lungo la strada ho ricevuto la chiamata del mio procuratore che mi annunciava il fallimento della trattativa. Mi è caduto il mondo addosso. Per fortuna non ho mollato, anche grazie a mio padre, che ha sempre creduto in me e mi ha sostenuto nei momenti più difficili. Per fortuna, alla fine, è arrivata la chiamata del Lecce”.

Da lì la carriera di Falco è deflagrata. E chissà se, già a quei tempi, la suoneria del telefonino del Messi del Salento, come lo chiamavano allora, era già la musichetta della Champions.

“Non voglio nemmeno immaginare, perché al solo pensiero mi vengono i brividi…”.

Magari si rischia di incontrare il Barcellona del suo idolo.

“Sarebbe un’emozione incredibile, Messi è sempre stato il mio modello, per me è il calciatore più forte di tutti i tempi, ma solo perché non ho visto Maradona”.

E pensare che qualcuno ha provato a scipparglielo questo sogno.

“Cosa penso della Superlega? Per me è l’ammazzacalcio. Dicono che servirebbe per salvarlo, ma non è così, perché finirebbe solo favorire le grandi. Il calcio, invece, è della gente, di tutti, ogni ragazzino ha diritto di sognare di arrivare a giocare in Champions League e, magari, sfidare quei campioni che fino a poco prima vedeva solo alla TV o alla playstation”.

E se lo dice il Messi del Salento…