Filipe Luis rivela: "Non ho mai chiesto la maglia a Messi"

Filipe Luis ha sfidato parecchie volte Leo Messi in carriera, avendo giocato per anni nell' e anche con il . Eppure, nonsotante abbia una grande stima di lui, non ha mai chiesto la maglia della Pulce.

Il motivo? Lo spiega proprio Filipe Luis a 'Panenka', facendo capire anche tutto il suo carattere.

"Io non ho mai chiesto la maglia a Messi. Io quando scendo in campo penso solo a vincere, non ad un modo per poter dire che ho giocato con Messi. Eppure io lo ammiro tantissimo, per me lui dovrebbe vincere sempre il Pallone d'Oro. L'unica cosa che devi fare è divertirti perché non so quanti anni o decenni passeranno prima che appaia un altro giocatore come lui".