Il figlio di Wanda Nara con la maglia del Borussia: provocazione all'Inter?

I tifosi dell'Inter notano il video social di Wanda Nara dove il figlio indossa la maglia del Borussia Dortmund, prossima avversaria dei nerazzurri.

La rottura fra Maurito Icardi e l' è una ferita ancora aperta sia per l'argentino che per una fetta di tifoseria nerazzurra: l'ultimo episodio della saga che ha tenuto banco per tutta l'estate arriva da una storia social di Wanda Nara in cui i bambini indossano la maglia del .

E non ci sarebbe nulla di strano, se non che il Borussia sia proprio la prossima avversaria dell'Inter in . Martedì sera contro i tedeschi i nerazzurri si giocano il passaggio del turno ed è per questo già una delle partite più importanti della stagione per la squadra di Antonio Conte. Icardi, che nel frattempo a Parigi se la passa sempre meglio, con il suo è già quassi certo della qualificazione per gli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie.

Nelle mura delle loro dimora parigina, intanto, la prole di Wanda e Maurito gira con la maglia giallonera del Borussia e la storia della compagna e procuratrice dell'argentino non è passata inosservata agli occhi dei tifosi nerazzurri, che hanno visto l'episodio come l'ennesima provocazione della coppia più chiacchierata dell'estate milanese. L'amore fra Icardi e l'Inter è stato grande, di quelli che ti cambiano la vita e che non si scordano mai. La rottura però ha fatto male ad entrambi e gli strascichi sono ancora ben visibili.