Gazzetta dello Sport - Il figlio di Totti lascia la Roma? Cristian può andare al Frosinone

Cristian Totti, attaccante classe 2005, per trovare maggiore spazio con la Primavera potrebbe lasciare la Roma: spunta l'ipotesi Frosinone.

Cristian Totti via dalla Roma. E' lo scenario che, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', si sta delineando a Trigoria: ad attendere il figlio dell'ex capitano giallorosso, ci sarebbe il Frosinone.

Un cambiamento resosi necessario per far crescere l'attaccante classe 2005, che fin qui con la Primavera capitolina ha trovato poco spazio e che dunque cerca una squadra con cui poter giocare con maggiore continuità.

In prima fila come detto c'è il Frosinone, con trattativa avviata per capire se Totti junior (che col papà Francesco avrebbe già visionato il liceo dove verrebbe iscritto il ragazzo) potrà sposare il progetto del club di Stirpe ed essere aggregato alla formazione giovanile ciociara.

Cristian Totti è in scadenza con la Roma nel 2025: le parti, sono al lavoro per definire la formula del trasferimento.