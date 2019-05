Il figlio segna per il Benfica: Conceiçao litiga con i tifosi del Porto

Sergio Conceiçao, durante il Classico juniores, si è scagliato contro i tifosi del Porto che avevano insultato il figlio Rodrigo.

- non è mai una partita come le altre in , neppure a livello giovanile. A farne le spese stavolta è stato Sergio Conceiçao che ha perso la calma scagliandosi contro alcuni tifosi.

L'allenatore del Porto guardava il Classico giovanile del calcio portoghese in tribuna mentre in campo, con la maglia del Benfica, giocava il figlio Rodrigo.

Lo stesso Conceiçao junior però ha siglato il goal della vittoria per il Benfica e subito dopo ha rimediato il cartellino rosso, mentre dagli spalti sono iniziati a piovere insulti nei suoi confronti.

Sérgio Conceição pegou-se com um adepto do #FCPorto durante o clássico de juniores.



A SAD do #SLBenfica não tem poupado e já renovou com 12 jogadores esta época.#SportingCP quer Paulinho. pic.twitter.com/ro6mGKoTM7 — A Bola (@abolapt) May 16, 2019

Insulti che ovviamente non sono stati digeriti da Sergio Conceiçao tanto che l'ex si è scagliato contro i tifosi del Porto, squadra che attualmente allena. Per evitare che la situazione degenerasse definitivamente è stato quindi necessario l'intervento della Polizia presente sul posto.

Il Porto di Sergio Conceiçao in questa stagione ha raggiunto i quarti di , dove è stato eliminato dal dopo aver eliminato a sua volta la agli ottavi. In campionato invece, quando manca solo una giornata alla fine, il Porto è attualmente secondo a -2 proprio dal Benfica.