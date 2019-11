Il figlio di Martins stupisce con l'Inter, il padre cerca squadra: ritorno in Italia?

Il 14enne Kevin Maussi Martins si sta mettendo in mostra con l'Inter, mentre il padre sta cercando una nuova squadra con cui ripartire.

Per nostalgici e amanti del calcio anni 2000, chiaramente il primo decennio, sapere che Oba Oba Martins ha un figlio che ha seguito le sue orme può destabilizzare. Del resto il nigeriano è sempre stato visto come un'eterno giovane, nonostante la carta d'idendità reciti 35 anni. Lui è svincolato, il figlio guida le giovanili dell' .

Kevin Maussi Martins è nato proprio durante l'esperienza di Martins all'Inter, quando era senza dubbio uno degli idoli assoluti di casa nerazzurra e di tanti tifosi avversari, vista la velocità disarmante, vista sopratutto la sua folle esultanza con triplo salto mortale carpiato all'indietro.

Come tanti altri figli d'arte, anche Martins ha scelto di giocare a calcio, nella sua Milano. Prima nelle giovanili del ed ora con la maglia che ha reso celebre il padre. E' un autunno di consacrazione tra i giovani nerazzurri per il giovane 14enne, attaccante dell'Under 15 dell'Inter reduce da tre gare con quattro goal segnati. E sei totali.

Curiosamente Martins jr. sta cominciando a farsi notare quando il padre non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo: dopo l'esperienza in , Martins è svincolato e cerca una squadra, magari proprio in , così da rimanere vicino al figlio adolescente.

Alla BBC, Martins ha confermato di stare valutando diverse possibilità:

"Amo ancora molto il calcio e il ritiro è una cosa che non mi passa per la testa. Sono in cerca di una squadra, ho voglia di divertirmi e quando troverò il luogo giusto di certo non sarà difficile farlo".

Chissà se Martins padre e figlio riusciranno a sfidarsi nei prossimi anni: si parla di un approdo di Oba Oba in Serie B e se dovesse reggere fisicamente, di una conferma per alcuni anni. Quelli che separano Kevin Maussi dal professionismo, lontano tre o quattro stagioni.