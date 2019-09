Il figlio di Gerrard con la maglia bianconera, la Juventus: "Potremo averlo in squadra?"

Il piccolo George Gerrard, figlio della leggenda del LIverpool Steven, ha indossato la maglia di Ramsey: la Juventus prova ad 'acquistarlo'.

Non è mai troppo presto per pianificare le mosse future in sede di mercato e questa volta la ha 'puntato' un giovanissimo figlio d'arte: si tratta di Lio George Gerrard, figlio del celebre Steven, leggenda del .

L'ex centrocampista Reds ha infatti postato sul proprio profilo 'Instagram' una foto del bambino con la maglia bianconera di Ramsey. Lo scatto ha inevitabilmente suscitato la curiosità della Vecchia Signora, che ha ironicamente chiesto al papà di poter 'ingaggiare' il piccolo:

"Ragazzino adorabile, maglia top e padre leggendario! Possiamo offrirgli un posto nella nostra squadra futura?".

Mai dire mai nel mondo del calcio, dove da sempre tanti figli d'arte riescono a imporsi con altrettanto talento: in questo caso sarà lecito aspettarsi però una corsia preferenziale per il Liverpool, dove Gerrard junior avrà sicuramente una porta spalancata.