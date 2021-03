I figli sono fan di Ronaldo, Allan: "Niente maglie della Juve a casa"

L’ex centrocampista del Napoli, Allan, svela: “I miei figli sono fan di Ronaldo, ma niente maglie della Juve. Hanno quelle del Real Madrid”.

Lo scorso 5 settembre è diventato un giocatore dell’Everton, iniziando dunque un’avventura in Premier League, Allan però non solo non ha dimenticato i tanti anni vissuti in Italia e più recentemente al Napoli, ma nemmeno quelle che sono le grandi rivalità nostrane.

Una in particolare gli è evidentemente rimasta dentro, tanto da aver bandito in casa sua l’utilizzo di maglie bianconere: quella appunto con la Juventus.

A svelarlo è stato lo stesso centrocampista brasiliano che, parlando al ‘Liverpool Echo’, ha svelato come i figli Miguel e Manuela siano grandi fan di Cristiano Ronaldo, ma anche che a loro non sia concesso indossare le magliette della ‘Vecchia Signora’ con il numero 7 sulle spalle.

“Miguel ama il calcio e lo guarda sempre. Indossa le maglie dell’Everton e delle altre squadre per le quali ho giocato. E’ il mio più grande motivatore, insieme a mia figlia. Entrambi sono fan di Cristiano Ronaldo, quindi hanno sempre avuto loro maglie, tuttavia non gli è permesso avere le magliette della Juve di Ronaldo, perché i bianconeri sono grandi rivali del Napoli. Di maglie con il 7 ne abbiamo tante in casa, ma sono del Real Madrid”.

Per Allan non è un problema che sia Cristiano Ronaldo l’idolo calcistico dei suoi figli.