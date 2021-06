La nota della FIGC: "Lasciamo alla squadra la libertà di aderire alla campagna Black Lives Matter"

Arriva il comunicato della FIGC, la federazione calcistica italiana, riguardo la questione riguardantante l'inginocchiarsi o meno prima delle gare degli Europei. In un comunicato, si evidenzia così come i giocatori della squadra di Mancini abbiano la libertà di aderire o meno alla campagna Black Lives Matter.

La nota, diffusa in serata, fa così chiarezza:

"La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli Azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà di aderire alla campagna ‘Black Lives Matter’.

Come già affermato dal Presidente Gabriele Gravina non più tardi di una settimana fa, la FIGC ritiene che l’imposizione di qualsivoglia comportamento rappresenti in sé una forma di prevaricazione e sostiene la scelta della squadra in occasione delle gare di UEFA Euro 2020, compresa quella con il Belgio di venerdì prossimo.

Il giudizio sulla sensibilità di tutti i membri della Nazionale italiana in difesa dei diritti della persona umana è nel dna azzurro, come provano molteplici iniziative e dichiarazioni in tal senso, e non può essere subordinato all’adesione ad una, non l’unica, manifestazione di sostegno alla lotta anti-razzista".