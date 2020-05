La FIGC al Governo, tra speranza e richiesta: "Per la ripresa delle gare allentare quarantena"

Il 18 maggio il via agli allenamenti, la Lega propone il 13 giugno per il ritorno in campo. La FIGC spera in modifiche alle norme sulla quarantena.

Una data certa, un'altra ancora tutta da verificare. 18 maggio: ripresa degli allenamenti in gruppo e inizio dei 'ritiri blindati' per tutte le squadre, con l'ok di tutte le parti in causa. 13 giugno: la data proposta e auspicata dalla Lega Serie A per ritornare a giocare le partite di campionato, votata ieri in assemblea. Il calcio italiano vive momenti di grande fermento verso il ritorno del campionato e inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Anche se c'è un nodo piuttosto difficile da sciogliere, ciò da cui passa la ripresa: la gestione dei casi positivi.

Com'è noto, il Comitato Tecnico-Scientifico ha imposto la quarantena obbligatoria di 14 giorni per ogni squadra nella quale un giocatore venga colpito dal Coronavirus. Uno scenario certamente non improbabile che, di fatto, costringerebbe il campionato allo stop. Ecco perché, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', la FIGC ha una speranza, pronta a diventare richiesta: quella che le norme sull'isolamento vengano in questo senso ridotte e allentate.

Ieri Vincenzo Spadafora in Parlamento ha parlato ancora una volta di prudenza verso la riapertura, sottolineando nuovamente che tutto il gruppo andrebbe in quarantena in caso di positivi all'interno dello stesso. La Federazione peraltro, nel documento inviato al ministero dello Sport in cui ha accettato i rilievi del CTS e messo nero su bianco il nuovo protocollo per la ripresa degli allenamenti di gruppo, ha inserito una frase che lascia capire di non considerare chiusa la partita per quanto riguarda invece la condotta da seguire quando si riprenderà a giocare. La speranza è in un intervento diretto del Premier Conte, facendo leva sul partito trasversale che nel mondo politico sostiene il calcio nella sua battaglia per ripartire.

"Successivamente, sulla base del combinato disposto alle evidenze epidemiologiche e delle misure governative che verranno adottate, potranno essere fornite linee guida aggiornate per un possibile allentamento della 'quarantena volontaria' in occasione dei successivi periodi di allenamento e/o di ripresa delle gare".

Una richiesta dietro la quale sembra celarsi anche un malcontento dell'UEFA per come l' stia gestendo la situazione. Le scadenze si fanno peraltro sempre più incombenti: entro il 25 maggio andranno presentati i piani, entro il 2 agosto finiti i campionati. E poi si giocheranno le coppe europee, per le quali il protocollo sarà molto più simile a quello tedesco, che, come noto, non prevede l'isolamento per tutto il gruppo.

La partita si giocherà soprattutto su questo aspetto: il Comitato Tecnico-Scientifico ha da subito battuto sul fatto che il rischio contagio sarebbe troppo alto, mentre la FIGC inizialmente aveva pensato al modello adottato dalla . Per ora, dunque, si vive uno stallo, da risolvere entro una decina di giorni: l'UEFA attende risposte.