FIFA20, Sancho scontento delle sue valutazioni: "Solo 77 di passaggio?"

Le valutazioni di FIFA sono un tema che riscuote sempre maggiore interesse anche dai calciatori stessi, attenti ai giudizi assegnati dagli esperti di 'EA Sports', casa produttrice del gioco.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Quest'anno tra coloro che si sono lamentati o hanno messo punti di domanda sulle proprie valutazioni c'è Jadon Sancho. La stella classe 2000 del ha ricevuto 77 come valutazione nei passaggi. E su Twitter non ha nascosto il disappunto.

È arrivata subito la pronta risposta di EA Sports, che ha dato 90 come valutazione al dribbling di Sancho...

Sancho di tutta risposta ha affermato che entrambe potevano essere valutate 90...

Jadon Sancho is NOT happy with his #FIFA20 passing rating, writing on Twitter:



"77 passing?! 🧐🧐😅"@EASPORTSFIFA responded: "Why pass when you have 90 dribbling 🤷‍♂️😂"@Sanchooo10: "I think both could be 90 🤷🏽‍♂️ a bit harsh" pic.twitter.com/9GAlRV3tHS