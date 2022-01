'FIFA The Best Men's player': Salah, Lewandowski e Messi i finalisti

Robert Lewandowski, Lionel Messi, Mohamed Salah. Sarà uno di loro 3 il miglior calciatore dell'anno: questi, infatti, i finalisti del premio inserito all'interno del 'FIFA The Best 2021'.

Il bomber del Bayern, il fuoriclasse passato in estate dal Barcellona al PSG e la freccia del Liverpool, sono i nomi rimasti in lizza per l'ambito riconoscimento internazionale: nota amara per Jorginho dunque, vincitore di Champions ed Europei ma escluso dalla rosa dei papabili.

Se il 'Best Men's Player' sarà una questione tra Lewa, la Pulce e Momo Salah, per quanto riguarda il premio di migliore calciatrice femminile le finaliste scelte sono le seguenti:

L'articolo prosegue qui sotto

Jennifer Hermoso (Spagna/Barcellona)

Sam Kerr (Australia / Chelsea Women)

Alexia Putellas (Spagna/ Barcellona)

Il 'Best Player', al pari delle restanti categorie del 'FIFA The Best 2021', verrà assegnato il 17 gennaio.