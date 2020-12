Fifa The Best 2020, i finalisti: Lewandowski sfida Messi e Ronaldo

Robert Lewandowski, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Sono loro tre i giocatori finalisti del premio Fifa The Best 2020, che verrà assegnato giovedì 17 dicembre.

Contrariamente alle abitudini, con il portoghese e l'argentino a giocarsi il testa a testa, quest'anno sembra l'attaccante polacco del campione di tutto il favorito numero uno.

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Player 2020 🏆



🇵🇹 @Cristiano

🇵🇱 @lewy_official

🇦🇷 Lionel Messi#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/II15QxBxG4