FIFA Puskas Award 2019, i finalisti: Quintero e Szori sfidano Lionel Messi

I tre finalisti del FIFA Puskas Award 2019 sono ufficiali: gli sfidanti di Lionel Messi saranno l'ungherese Szori e il colombiano Quintero.

Sono rimasti soltanto in tre a giocarsi il premio ‘FIFA Puskas Award 2019’, assegnato al goal più bello dell’anno. Tra i candidati c’è anche Lionel Messi, con due agguerriti sfidanti: l’ungherese Szori e il colombiano Quintero.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il fuoriclasse del è candidato per lo splendido cucchiaio contro il Betis , che gli è valso anche l’ovazione del Benito Villamarin.

Quintero, ex e ora in forza al River Plate, è invece candidato per una punizione nel sette da posizione defilata e da distanza considerevole contro il Racing.

Chiude il podio Daniel Szori, giocatore del Debrecen che ha pareggiato la sentita sfida contro il Ferencvaros con una rovesciata stilisticamente perfetta. Goal arrivato in pieno recupero.