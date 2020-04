La FIFA propone le 5 sostituzioni a partita fino al 2021: si attende l'approvazione IFAB

La FIFA pensa alle cinque sostituzioni da effettuare in tre momenti della partita: la nuova regola potrebbe essere estesa fino alla stagione 2020/21.

Il calcio pianifica la sua ripresa dopo l'emergenza sanitaria: in attesa che le squadre possano riprendere i normali allenamenti, la FIFA ha proposto l'introduzione delle cinque sostituzioni da effettuare in tre momenti della partita, così da alleggerire il carico fisico in vista del ritorno in campo.

Il lungo stop imposto dalla pandemia, la ripresa del calcio nei mesi più caldi e i tanti impegni ravvicinati: sono questi i fattori che hanno spinto la FIFA a proporre una nuova storica regola sulle sostituzioni. Una norma che potrebbe estendersi anche alla stagione 2020/21, considerato il 'tour de force' che dovranno affrontare le squadre nel momento in cui si tornerà a giocare.

La proposta della FIFA è però soggetta all'approvazione dell'International Football Association Board (IFAB), ente responsabile del regolamento del calcio.

Questa la spiegazione del portavoce della FIFA, che fa proprio riferimento alla sicurezza dei giocatori:

"Quando riprenderanno le competizioni i calendari saranno congestionati con un numero di impegni più alto del normale. La sicurezza dei giocatori è una priorità della FIFA, dunque una maggiore frequenza di impegni potrebbe portare ad aumentare il numero degli infortuni. Alla luce di tutto ciò la FIFA propone di autorizzare temporaneamente un numero maggiore di sostituzioni, fino a cinque, con la possibilità di una ulteriore per i tempi supplementari".

In caso di approvazione la nuova regola sarà applicata a tutte le competizioni dell'attuale stagione e della prossima, inclusi anche gli Europei, fissati per il giugno 2021.