La FIFA ha deciso: il Cagliari dovrà pagare 2 milioni al Boca Juniors per Nandez

E' uno dei giocatori più importanti del Cagliari: sin da quando è arrivato, nel 2019, Nahitan Nandez ha rubato l'occhio in Serie A, grazie a ottime prestazioni e costanza.

L'affare ha fatto di lui l'acquisto più costoso della storia del club rossoblù, con circa 18 milioni di euro versati nelle casse del Boca Juniors.

Per il club argentino, però, questa somma non sarebbe stata pagata per intero: tant'è che anni dopo il trasferimento il Boca Junios, non trovando una via "amichevole" per concludere la faccenda, ha preferito ricorrere alle vie legali per far luce sulla questione, presentando un reclamo.

All'appello mancano circa 2 milioni di euro più il 15% di interessi: dall'inizio del dialogo in poi sono state assunte diverse posizioni.

Per il Cagliari, ad esempio, il Boca Juniors non avrebbe prodotto dichiarazioni attestanti la proprietà al 100% dei diritti del giocatore: questo perché, in sintesi, l'agenzia che cura gli interessi di Nandez sarebbe detentrice di alcuni diritti di proprietà esclusiva, quindi non sfruttabili dal Cagliari.

La vicenda è poi andata avanti, fino ai giorni nostri: la FIFA, a novembre 2021, tramite provvedimento del giudice Sarah Ochwara ha accolto parzialmente il ricorso del Boca Juniors, rigettando le istanze presentate dal Cagliari.

Il club rossoblù, secondo i documenti, sembrerebbe essere stato al corrente di un accordo tra gli argentini e l'agenzia del calciatore stretto nel 2017 circa i diritti di quest'ultimo.

Adesso il Cagliari sarà costretto a pagare 2 milioni più gli interessi: il tutto entro 45 giorni, con il rischio, in caso di mancato pagamento, del blocco del mercato per tre sessioni.