FIFA 23 ratings e overall: la classifica dei giocatori più forti

I migliori giocatori per overall: il massimo rating nell'edizione 23 di FIFA è il 91, assegnato a cinque giocatori, tra cui Karim Benzema.

Quali sono i giocatori più importanti di FIFA 23? Quelli delle big, ma non solo: nella classifica dei migliori giocatori per rating overall del nuovo titolo di EA Sports, disponibile dal settembre 2022, non tutti provengono dalle grandissime squadre d'Europa.

A dominare sono comunque i campioni capaci di vincere Champions League, Premier, Liga. Ad influire sulle valutazioni anche l'accordo in esclusiva, eventuale, con EA Sports. Una serie di considerazioni che hanno portato alla finale classifica dei migliori per rating overall.

Ecco dunque la classifica dei migliori giocatori di FIFA: