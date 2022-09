FIFA 23, i migliori portieri per la modalità carriera e FUT

La classifica dei migliori portieri in base al rating overall: i numeri uno da acquistare nelle due modalità più usate di FIFA 23.

Ok le reti e gli assist per segnarle. Ok i difensori alti 2 metri, velocissimi. Ogni formazione parte però dal portiere, fondamentale nella carriera di FIFA 23 o nel FIFA Ultimate Team, ovvero il famigerato FUT. Due modalità tra le più usate dai videogiocatori, sempre alla ricerca dei migliori estremi difensori.

I più affidabili sono anche i soliti noti, con qualche novità e ascesa: su tutti Maignan del Milan, decisamente più in alto dopo la vittoria dello Scudetto con il Milan. Nella top dei portieri a fare la voce grossa sono però le vecchie facce, da Neuer a Courtois.

Ecco dunque la classifica dei migliori portieri di FIFA: