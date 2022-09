FIFA 23, i migliori giovani portieri per la modalità carriera: overall e potenziale

Overall base e rating potenziale dei portieri Under 21 che crescono di più in modalità carriera: la classifica dei migliori su FIFA 23.

La modalità carriera è sicuramente una di quelle maggiormente utilizzate dagli amanti di FIFA, al pari del FUT. Anche su FIFA 23 caccia ai giovani che potranno crescere nel corso delle varie stagioni, senza per forza dover spendere un patrimonio alla ricerca di nuovi giocatori. Ruolo tra i più delicati in assoluto, il portiere nella modalità carriera è quello fondamentale per poter vincere il campionato e avanzare anno dopo anno. Per questo occorre investire sui giocatori Under 21 in grado di ottenere un potenziale overalla altissimo rispetto a quello base. A fine settembre EA Sports e FIFA 23 annunceranno i più forti portieri della modalità carriera, con l'overall attuale al momento dell'uscita del gioco e quello potenziale raggiungibile nel corso del tempo.