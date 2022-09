FIFA 23, i migliori giovani difensori per la modalità carriera: overall e potenziale

Overall base e rating potenziale dei difensori Under 21 che crescono di più in modalità carriera: la classifica dei migliori su FIFA 23.

FIFA 23 accompagnerà i videogiocatori per mesi. Da settembre a metà del 2023, in tutte le sue modalità, online ed offline, farà trascorrere ai giocatori di tutto il mondo ore e ore di divertimento, competitivo e professionale. Tra le modalità più utilizzate c'è sicuramente la modalità carriera, in cui è essenziale ottenere i migliori giovani su piazza, capaci di progredire nel corso del tempo dal proprio overall base ad uno potenziale decisamente più alto e simile a quello dei giocatori più esperti. A fine settembre EA Sports e FIFA 23 annunceranno i più forti difensori della modalità carriera, con l'overall attuale al momento dell'uscita del gioco e quello potenziale raggiungibile nel corso del tempo.