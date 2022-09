FIFA 23, i migliori giovani centrocampisti per la modalità carriera: overall e potenziale

Overall base e rating potenziale dei centrocampisti Under 21 che crescono di più in modalità carriera: la classifica dei migliori su FIFA 23.

Se utilizzate FIFA e l'ultimo della serie EA Sports, FIFA 23, difficilmente non avete mai provato la modalità carriera. Tra le più giocate in assoluto nel corso degli ultimi anni, permette al videogiocatore di portare nel corso del tempo una piccola squadra al top, magari a lottare per vincere la Champions League.

Per farlo serve puntare su giovani giocatori in grado di crescere nel corso delle annate. Per questo motivo ogni videogiocatore è a caccia di talenti che possono raggiungere un overall potenziale da urlo rispetto a quello attuale al momento dell'inizio del gioco. Ruolo essenziale? I centrocampisti, senza dubbio.

A fine settembre EA Sports e FIFA 23 annunceranno i più forti centrocampisti della modalità carriera, con l'overall attuale al momento dell'uscita del gioco e quello potenziale raggiungibile nel corso del tempo.