FIFA 23, i migliori giovani attaccanti per la modalità carriera: overall e potenziale

Overall base e rating potenziale dei attaccanti Under 21 che crescono di più in modalità carriera: la classifica dei migliori su FIFA 23.

Quando si utilizza la modalità carriera di FIFA 23, c'è sicuramente un ruolo che più di tutti richiede esperienza: l'attacco. Per portare la propria squadra al top serve segnare, ovviamente: ma per spendere poco non ci si può affidare ai grandi cannonieri mondiali. Per questo meglio puntare sui giovani attaccanti con una possibile crescita esplosiva rispetto all'overall con cui si inizia la modalità carriera. Scegliere attentamente, ma anche in base, soprattutto, a quanti punti di rating possono guadagnare i vari giocatori su FIFA 23. A fine settembre EA Sports e FIFA 23 annunceranno i più forti attaccanti della modalità carriera, con l'overall attuale al momento dell'uscita del gioco e quello potenziale raggiungibile nel corso del tempo.