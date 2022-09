FIFA 23: i migliori giocatori della Serie A per overall e rating, fuori Leao

La Lega Serie A ha ufficializzato la lista dei migliori giocatori del campionato presenti sul videogioco FIFA 23: assente l'attaccante rossonero.

Il prossimo 30 settembre uscirà il nuovo e attesissimo FIFA 23, il videogioco di calcio più famoso al mondo.

Come ogni anno, anche in FIFA 23 ci sarà anche le Serie A, seppur non tutte le squadre del massimo campionato italiano saranno rappresentate fedelmente.

Alcune di queste, come il Napoli, hanno stipulato un accordo in esclusiva con Konami e non disporranno dunque delle licenze ufficiali. Si segnalano, invece, il ritorno della Juventus e del campionato di Serie B.

La Serie A, nel frattempo, non ha perso tempo e ha ufficializzato i migliori giocatori del nostro campionato presenti all'interno del videogame. Tante le conferme, ma non mancano le sorprese: nella top 15, infatti, non compare il milanista Rafael Leao, ovvero l'MVP dell'ultimo campionato.

CHI SONO I MIGLIORI GIOCATORI DELLA SERIE A SU FIFA 23

@LegaSerieA

Tra i giocatori di Serie A con il rating più alto su FIFA 23 svetta su tutti Mike Maignan. Il portiere del Milan, infatti, ha un valore di 87.

A seguire, con rating fissato a 86, ci sono gli interisti Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Milan Skriniar, ai quali si aggiunge il portiere della Juve, Wojciech Szczesny, i laziali Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic.

A quota 85, invece, troviamo i bianconeri Paul Pogba e Filip Kostic, in compagnia Theo Hernandez del Milan. Chiudono la top 15 con rating a 84 Dusan Vlahovic e Sandro Tonali.

QUALE E' IL RATING DI RAFAEL LEAO IN FIFA 23

Rafael Leao, MVP della Serie A 2021/2022, non compare nella top-15 dei giocatori con il più alto rating su FIFA 23.

La stella del Milan, infatti, ha prontamente 'reagito' via social dopo l'esclusione.

@RafaeLeao7

Nella prossima edizione del celebre videogioco targato EA Sports, il numero 17 rossonero avrà un rating di partenza di 84.