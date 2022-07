FIFA 23 Marvel Heroes: tutto quello che c'è da sapere

Su FIFA 23 collaborazione con la Marvel? Non ancora ufficiale, ma dovrebbe trattarsi nuovamente degli Eroi FUT, come su FIFA 22.

A fine settembre, precisamente il 30 e dunque a inizio autunno, uscirà FIFA 23. Per chi ordinerà la versione Ultimate disponibili nelle varie console il titolo sarà disponibile con tre giorni di anticipo, altrimenti possibilità di utilizzarlo dall'ultimo giorno del mese. Diverse novità, dall crossplay al gameplay, fino alle conferme, come gli Eroi FUT.

Uscita, novità e gameplay di FIFA 23

Proprio a proposito degli Eroi FUT si fa un gran parlare in estate, in attesa di conferme ufficiali, della collaborazione con Marvel. La Casa delle idee, sulla cresta dell'onda da due decenni anche per il grande pubblico grazie alla creazione del Cinematic Universe, sembrerebbe essere entrata a far parte del mondo FIFA 23. La collaborazione? Per gli Heroes FUT.

Un leak, dunque non confermato ancora da EA Sports, vede le due case collaborare nell'ambito degli Heroes FUT, nuovamente disponibili dopo FIFA 22. Nell'ultimo videogioco, infatti, alcuni grandi del passato calcistico erano disponibili sotto forma di oggetti nel FIFA Ultimate Team.

I FUT HEROES

Gli Eroi FUT, su FIFA 22 e probabilmente anche su FIFA 23, godono di un'intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo che garantisce un legame con qualsiasi giocatore dello stesso campionato, oltre al legame classico per nazionalità.

Nel presentare i FUT Heroes, FIFA aveva disegnato i campioni del passato proprio come personaggi dei fumetti, dando loro una copertina da comic statunitense, un nome da supereroe e per l'appunto una veste fumettistica relativa alla propria carriera.

Nella scorsa edizione erano dunque presenti Milito 'El Principe', Ljungberg 'Capitan Phoenix', Cordoba 'Capitan Colombia' e così via. Con l'arrivo della Marvel passi in avanti a tal riguardo: del resto, nonostante un MCU che continua ad offrire sempre nuovi titoli senza grossi passi in avanti, a livello di eroi se ne intende parecchio.

PERSONAGGI MARVEL GIOCABILI?

A meno di clamorose sorprese, no. Semplicemente si tratterà di un rinnovo degli Heroes per il FIFA Ultimate Team, con Ricardo Carvalho, Yaya Tourè e Park ji-Sung nuovi Eroi per FIFA 23. Non ci sarà nè Tony Stark nè il Kingpin sul campo del Berbabeu.