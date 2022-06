FIFA 23 licenze Serie A: quali squadre sono presenti?

Quali squadre di Serie A sono presenti su FIFA 23 con licenza e quali no: il quadro della situazione nel nuovo videogioco di EA Sports.

Per l'ultima volta, EA Sports presenta il suo videgioco calcistico con il numero dell'annata al suo fianco. Uscirà dunque FIFA 23, in attesa dell'arrivo di FIFA FC nel 2023. Anche in questa versione la Serie A non avrà tutti i nomi delle squadre perfettamente identici alla realtà, visti i diversi accordi con Komani ed eFootball.

Tra nuove partnership e scadenze delle vecchie, si possono definire le licenze ufficiali che i club di Serie A avranno, o non avranno, su FIFA 23. Come di consueto, come ovvio, saranno venti le squadre, ma non tutte avranno nome, logo e maglia originale.

SQUADRE CON LICENZA SU FIFA 23

Bologna

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Inter

Lecce

Milan

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

Verona

SQUADRE SENZA LICENZA SU FIFA 23

Atalanta (Bergamo Calcio)

Lazio (Latium)

Monza

Napoli

Roma (Roma FC)

JUVENTUS SU FIFA 23

Chiusa la partnership con Konami, la Juventus potrebbe tornare su FIFA 23 con il suo nome ufficiale e non più come Piemonte FC. Attese novità a tal riguardo in estate.

- *Le licenze potrebbero cambiare nel corso dell'estate

QUANDO ESCE FIFA 23?

EA Sports non ha ancora annunciato la data di uscita di FIFA 23, che dovrebbe comunque vedere la luce come di consueto tra settembre e ottobre.