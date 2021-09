Arrivano i ratings, i valori e gli overall di FIFA 22: da Thiago Silva a Ruben Dias, da Kessiè a Messi, da Oblak a Cristiano Ronaldo.

FIFA 22, nuova edizione del celeberrimo titolo di EA Sports. Novità per la nuova fatica della casa videoludica nordamericana, con gli attesi ratings e overall per il FIFA Ultimate Team via via confermati. Tra questi quelli di Mbappè, che avrà 91 nella sua card, come valore generale. Non solo.

Spoiler da parte degli stessi giocatori, tra quelli Campioni del mondo o Campioni d'Europa. E' stato confermato ad esempio come Theo Hernandez avrà 84, mentre Son del Tottenham sarà giocabile con un rating overall di ben 89 su FIFA 22.

RATINGS OVERALL DI FIFA 22

Mbappè, 91 rating overall

De Bruyne, 91

Oblak, 91

Neymar, 91

Ter Stegen, 90

Neuer, 89

Alisson, 89

Donnarumma, 89

Son, 89

Sergio Ramos, 89

Kimmich, 89

Bruno Fernnandes, 88

Lukaku, 88

Aguero, 87

Keylor Navas, 87

Ruben Dias, 87

Dybala, 87

Di Maria, 87

Verratti, 87

Robertson, 87

Goretzka, 87

Skriniar, 86

Wijnaldum, 86

Jorginho, 85

Thiago Silva, 85

Carvajal, 85

Theo Hernandez, 84

Barella, 84

Ibrahimovic, 84

Kessiè, 84

Rudiger, 83

Stones, 83

Asensio, 83

Mount, 83

Mendy, 83

Pulisic, 82

Davies, 82

Berardi, 82

Militao, 82

Chilwell, 82

Christensen, 81

Brand, 81

Arnautovic, 81

Belotti, 81

Joao Pedro, 80

Vinicius, 80

Bastoni, 80

Giroud, 79

Deulofeu, 79

Bellingham, 79

Tomori, 79

Brahim Diaz, 79

Dahoud, 79

Vlahovic, 78

Barak, 78

Camavinga, 78

Tonali, 77

Schulz, 77

Pandev, 74

LE VARIAZIONI TRA FIFA 21 E FIFA 22

Relativamente a FIFA 21, il nuovo gioco EA Sports ha subito ovviamente delle variazioni: Kylian Mbappè sale di un punto, così come Berardi, che si porta a 82 da Campione d'Europa, staccando il collega del Real Madrid, Vinicius Junior, di un'altra lunghezza. Il brasiliano è stato confermato infatti a 80 di overall rating.

Salto di Nicoò Barella, anch'esso Campione d'Europa con l'Italia, che arriva a 84, diventando uno dei migliori interni del gioco. A proposito di Milano, arriva a 84 con un incremento di due (come il concittadino nerazzurro) Theo Hernandez.

Nonostante i 38 anni nella carta d'identità, aumenta il proprio dato anche Goran Pandev: l'attaccante del Genoa passa da 72 a 74, mantenendo comunque la carta argentata e non oro. Nessun cambiamento per Son, nuovamente a 89 di rating.

Conferma il 91 Neymar, mentre Donnarumma incrementa di quattro punti il suo rating. Sale di ben 10 l'overall di Bellingham (79), ma rimane uguale quello di Sergio Ramos (89). Aumenta il valore dei Campioni d'Europa, da Jorginho a Verratti.