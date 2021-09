FIFA 22, ratings e overall dei giocatori di Serie A

I valori e le statistiche dei calciatori di Serie A su FIFA 22: i migliori per ratings e overall.

Ha perso Cristiano Ronaldo, Lukaku, Hakimi e Donnarumma, quattro tra i più forti giocatori su FIFA 22 e nel mondo reale calcistico, ma la Serie A può ancora contare su grandi interpreti, in entrambi i piani. Squadre in lotta per vincere trofei europei, dopo il successo dell'Italia, e giocatori pronti ad alzare l'asticella.

Anche su FIFA sono diversi i giocatori di Serie A che rientrano nella top 100 dei giocatori più forti: si tratta nello specifico di Skriniar, Handanovic, Lautaro Martinez, Stefan De Vrij, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Wojciech Szczesny, Matthijs De Ligt, Ciro Immobile, Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne.

LA TOP 100 DEI GIOCATORI DI SERIE A SU FIFA 22

Paulo Dybala, 87 overall rating Wojciech Szczesny, 87 Giorgio Chiellini, 87 Ciro Immobile, 87 Kalidou Koulibaly, 87 Lorenzo Insigne, 86 Milan Skriniar, 86 Samir Handanovic, 86 Lautaro Martinez, 85 Stefan De Vrij, 85 Leonardo Bonucci, 85 Matthjis de Ligt, 85 Sergej Milinkovic-Savic, 85 Theo Hernandez, 84 Franck Kessiè, 84 Zlatan Ibrahimovic, 84 Mike Maignan, 84 Luis Alberto, 84 Nicolò Barella, 84 Marcelo Brozovic, 84 Edin Dzeko, 83 Federico Chiesa, 83 Juan Cuadrado, 83 Alex Sandro, 83 Alvaro Morata, 83 Simon Kjaer, 83 Hakan Calhanoglu, 82 Chrstian Eriksen, 82 Denzel Dumfries, 82 Domenico Berardi, 82 Manuel Locatelli, 82 Alessio Romagnoli, 82 Adrien Rabiot, 81 Danilo, 81 Dejan Kulusevski, 81 Marko Arnautovic, 81 Andrea Belotti, 81 Ivan Perisic, 81 Joaquin Correa, 81 Arturo Vidal, 81 Ante Rebic, 81 Alessandro Florenzi, 81 Ismael Bennacer, 80 Alessandro Bastoni, 80 Stefano Sensi, 80 Alexis Sanchez, 80

INTER, I RATINGS OVERALL SU FIFA 22

Milan Skriniar, 86 overall rating

Samir Handanovic, 86

Lautaro Martinez, 85

Stefan De Vrij, 85

Nicolò Barella, 84

Marcelo Brozovic, 84

Edin Dzeko, 83

Hakan Calhanoglu, 82

Chrstian Eriksen, 82

Denzel Dumfries, 82

Ivan Perisic, 81

Joaquin Correa, 81

Arturo Vidal, 81

Alessandro Bastoni, 80

Stefano Sensi, 80

Alexis Sanchez, 80

Danilo D'Ambrosio, 79

Matteo Darmian, 78

Matias Vecino, 78

Aleksandar Kolarov, 78

Roberto Gagliardini, 77

Federico Dimarco, 76

JUVENTUS, I RATINGS OVERALL SU FIFA 22

Paulo Dybala, 87 overall rating

Wojciech Szczesny, 87

Giorgio Chiellini, 87

Leonardo Bonucci, 85

Matthjis de Ligt, 85

Federico Chiesa, 83

Juan Cuadrado, 83

Alex Sandro, 83

Alvaro Morata, 83

Manuel Locatelli, 82

Adrien Rabiot, 81

Danilo, 81

Dejan Kulusevski, 81

Moise Kean, 79

MILAN, I RATINGS OVERALL SU FIFA 22