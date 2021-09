FIFA 22, icone ed eroi: ratings e overall di Icons e Heroes

Su FIFA 22 arrivano nuove icone e la novità degli Heroes, i giocatori che sono divenuti miti nel corso della loro carriera.

Non c'è solo la conferma delle Icons, delle Icone, su FIFA 22. Nel nuovo capitolo del celeberrimo gioco di EA Sports, ci saranno anche gli Heroes. Miti del passato che hanno chiuso la carriera dopo essere per l'appunto divenuti eroi per i tifosi di una determinata squadra.

COSA SONO GLI EROI FUT?

Festeggia alcuni dei calciatori più rappresentativi della storia con gli Eroi FUT, nuovi oggetti ispirati ai momenti indimenticabili che hanno trasformato questi giocatori in veri e propri idoli dei tifosi.

Gli Eroi FUT godono di un’intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo che garantisce un legame club verde con qualsiasi giocatore dello stesso campionato, oltre al legame classico per nazionalità, offrendoti nuovi modi per creare la rosa dei tuoi sogni e rivivere alcuni dei momenti più memorabili della storia del calcio in FUT 22. Le carte degli Heroes saranno disponibili dal 1 dicembre 2021.

Relativamente all'intesa:

Link verde con giocatore dello stesso campionato e nazionalità

Link verde con giocatore dello stesso campionato ma diversa nazionalità

Link arancio con giocatore della stessa nazionalità ma diverso campionato

Link rosso con giocatore di diverso campionato e nazionalità

CARTE FUT HEROES

Kohler, 89 rating overall

Morientes, 89

Abedi Pelé, 89

Ginola, 89

Mario Gomez, 88

Diego Milito, 88

Di Natale, 88

Cordoba, 87

Campos, 87

Joe Cole, 87

Mostovoi, 86

Ljungberg, 86

Dudek, 86

Robbie Keane, 86

Solskaer, 86

Al Jaber, 86

Ricken, 85

Cahill, 85

Dempsey, 85

NUOVE ICONE SU FIFA 22

Cafu, ratings overall (88-93-90)

Iker Casillas (87-92-89)

Robin Van Persie (87-91-89)

Un quarto giocatore da annunciare

ICONE CONFERMATE DAI VECCHI FIFA

Portieri:

Peter Schmeichel (Danimarca)

Edwin Van der Sar (Olanda)

Jens Lehmann (Germania)

Lev Yashin (Russia)

Petr Cech (Rep. Ceca)

Difensori:

Carles Puyol (Spagna)

Gianluca Zambrotta (Italia)

Javier Zanetti (Argentina)

Roberto Carlos (Brasile)

Bobby Moore (Inghilterra)

Laurent Blanc (Francia)

Alessandro Nesta (Italia)

Ronald Koeman (Olanda)

Paolo Maldini (Italia)

Franco Baresi (Italia)

Fernando Hierro (Spagna)

Rio Ferdinand (Inghilterra)

Marcel Desailly (Francia)

Sol Campbell (Inghilterra)

Ashley Cole (Inghilterra)

Philipp Lahm (Germania)

Nemanja Vidić (Serbia)

Centrocampisti:

Lothar Matthaus (Germania)

Paul Scholes (Inghilterra)

Patrick Vieira (Francia)

Steven Gerrard (Inghilterra)

Deco (Portogallo)

Roy Keane (Irlanda del Nord)

Frank Rijkaard (Olanda)

Pep Guardiola (Spagna)

Michael Essien (Ghana)

Emanuel Petit (Francia)

Frank Lampard (Inghilterra)

Ruud Gullit (Olanda)

Juan Sebastian Veron (Argentina)

Michael Ballack (Germania)

Andrea Pirlo (Italia)

Gennaro Gattuso (Italia)

Zinedine Zidane (Francia)

Clarence Seedorf (Olanda)

Ronaldinho (Brasile)

Michael Laudrup (Danimarca)

Marc Overmars (Olanda)

Rivaldo (Brasile)

Hristo Stoichkov (Bulgaria)

John Barnes (Inghilterra)

George Best (Rep. Irlanda)

Ryan Giggs (Galles)

Paved Nedved (Rep. Ceca)

Robert Pires (Francia)

Kakà (Brasile)

Gheorghe Hagi (Romania)

Luis Figo (Portogallo)

Garrincha (Brasile)

Jay-jay Okocha (Nigeria)

Johan Cruyff (Olanda)

Jari Litmanen (Finlandia)

Socrates (Brasile)

Hidteoshi Nakata (Giappone)

Rui Costa (Portogallo)

Juan Roman Riquelme (Argentina)

Roberto Baggio (Italia)

Claude Makelele (Francia)

Xavi (Spagna)

Bastian Schweinsteiger (Germania)

Attaccanti: