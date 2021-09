FIFA 22, ratings e overall delll'Italia Campione d'Europa

Tutti i valori dei giocatori che hanno vinto Euro 2020: i ratings della Nazionale azzurra di Roberto Mancini.

La Francia, favorita assoluta, è stata eliminata prima delle semifinali. Formazioni top come Belgio e Germania, hanno giocato un Europeo deludente, vinto dalla Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Nessun fuoriclasse per l'Italia, ma una squadra compatta e in continua crescita.

Campioni d'Europa, gli azzurri giocano nelle migliori squadre d'Italia e del mondo. Il trofeo non solo ha alzato il loro valore in giro per il pianeta, ma ha sollevato i valori e i ratings anche nel mondo videoludico. Basti pensare a FIFA 22, dove praticamente tutta la rosa di Mancini ha visto il proprio overall alzarsi.

Donnarumma è tra i migliori portieri, Verratti tra i migliori centrocampisti alla pari di Jorginho, mentre Chiellini e Bonucci resistono nella top 100 tra i migliori interpreti dell'intero FIFA 22. Ciro Immobile si conferma con un valore di 87, mentre Berardi sale a 82. Balzo in avanti anche per Belotti e Bastoni.

FIFA 22, I RATINGS DELL'ITALIA

89, Gigio Donnarumma

87, Marco Verratti

87, Ciro Immobile

86, Giorgio Chiellini

85, Jorginho

85, Leonardo Bonucci

84, Nicolò Barella

82, Domenico Berardi

81, Andrea Belotti

80, Alessandro Bastoni

Meret ?

Sirigu ?

Toloi ?

Florenzi ?

Spinazzola ?

Emerson ?

Acerbi ?

Di Lorenzo ?

Cristante ?

Locatelli ?

Pellegrini ?

Pessina ?

Bernardeschi ?

Chiesa ?

Insigne ?

Raspadori ?

In aggiornamento