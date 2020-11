FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X: uscita, prezzo, grafica e upgrade

Nuova generazione di Playstation e Xbox, con la 5 e Series X anche FIFA 21: tutto quello che c'è da sapere, dalle novità alla grafica da urlo.

FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X: data di uscita

Le nuove console stanno per arrivare nelle case dei videogiocatori e la nuova versione dista per prendere finalmente luce. Il titolo targato EA Sports sbarca su next-gen concon qualche giorno di ritardo rispetto all'uscita della nuova generazione.

La versione next-gen di FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X è stata svelata da Electronic Arts: il celebre titolo su calcistico potrà essere giocato sulle console di nuova generazione solamente a partire dal 4 dicembre.

Quanto costerà FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X?

Non è ancora ufficiale, ma Fifa 21 su PS5 e Xbox Serie X dovrebbe essere venduto indicativamente al prezzo di 80 euro, somma fissata per tutti i titoli di nuova generazione. Chi ha invece acquistato il gioco di EA Sports su PS4 o Xbox One potrà effettuare gratuitamente l'upgrade alla nuova versione sulle nuove console.

FIFA 21, la grafica su PS5 e Xbox Series X

Ea Sports ha svelato alcune prime immagini delle nuove versioni di FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X con dettagli grafici mai visti prima. Rinnovata l'illuminazione con nuovo rendering, migliorate alcune tecnologie di animazione con movimenti più 'umanizzati'.

PS5, FIFA 21: upgrade e novità

Non ci sono particolari novità svelate da Electronic Arts per la nuova versione di FIFA 21 su next-gen: il gioco sarà distribuito gratuitamente a tutti i possessori del titolo per PS4 e Xbox One con importanti miglioramenti dal punto di vista grafico. Non sono previste invece novità per quanto riguarda i contenuti e le modalità del titolo, che resteranno invariate.

Tutti i progressi di gioco saranno automaticamente trasferiti dalle vecchie alle nuove versioni nelle modalità Ultimate Team e Volta, mentre non saranno trasferiti nelle modalità Stagioni Online, Co-Op, Carriera e Pro Club.