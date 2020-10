FIFA 21 per console next-gen: disponibile su PS5 e Xbox Series X/S il 4 dicembre

Electronic Arts ha comunicato la data di uscita di FIFA 21 per le nuove console PS5 e Xbox Series X/S: sarà disponibile il 4 dicembre 2020.

Importante novità per tutti gli appassionati di simulazione calcistica: EA Sports ha comunicato la data di uscita ufficiale di FIFA 21 per le nuove console next-gen: il celebre titolo dell'azienda canadese sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X/S il 4 dicembre 2020.

FIFA 21 NEXT-GEN DUAL ENTITLEMENT

Tutti coloro che saranno in possesso delle console di nuova generazione dovranno attendere qualche settimana prima di poter mettere sulla nuova versione di FIFA 21, che potrà contare sul 'doppio titolo': i videogiocatori già in possesso di FIFA 21 su PS4 e Xbox One potranno infatti effettuare l'upgrade gratuito alla versione next-gen. L'offerta sarà valida fino all'uscita di FIFA 22.

FIFA 21 SU PS5 E XBOX SERIES X/S: MODALITA' E PROGRESSI DI GIOCO

Tutti i progressi ottenuti e i contenuti acquistati in FIFA 21 Ultimate Team e FIFA 21 Volta Football saranno trasferiti da PS4 a PS5 e viceversa, o da Xbox One a Xbox Series X e viceversa.

In tutte le altre modalità quali Stagioni Online, Stagioni Co-op, Carriera e Pro Club i progressi non saranno invece trasferibili.

FIFA 21 NEXT GEN: COSA CAMBIA

La struttura principale di FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X sarà la stessa del gioco su PS4 e Xbox One, ma EA Sports ha annunciato alcuni miglioramenti: rinnovata l'illuminazione con nuovo rendering, migliorata la tecnologia di animazione con ulteriore umanizzazione dei movimenti senza palla.