FIFA 21: l'abbigliamento GOALSTUDIO disponibile ora su Volta Football

L'abbigliamento del marchio lifestyle ispirato a Goal può ora essere indossato nel gioco EA SPORTS.

I fans di Goal possono giocare a FIFA 21 indossando accessori classici e un esclusivo kit digitale di GOALSTUDIO, tutti con l'iconico logo di Goal. Disponibile da ora fino al 13 agosto, l'aggiornamento di Volta Football presenta una felpa arancione, la maglia con lo stemma del giocatore, la t-shirt con la grafica del pallone e i sandali Grab-ity Balance Pro delle precedenti collezioni GOALSTUDIO.

In esclusiva per FIFA 21 ecco l'abbinamento di maglie e pantaloncini Freestyle di GOALSTUDIO per VOLTA FOOTBALL, che presenta un motivo tie-dye nero e grigio visto per l'ultima volta nella collezione Autunno/Inverno 2020. Tutti gli oggetti possono essere sbloccati completando le sfide di gioco o acquistati utilizzando le monete Volta Football.

Presente in Volta Football, GOALSTUDIO si unisce a marchi come FC Harlem, PSG x Jordan, BALR e Nowhere FC nella linea di marchi che hanno caratterizzato gli aggiornamenti del gioco. Con sede in Corea, i concept store GOALSTUDIO si possono trovare in tutto il paese con il suo negozio nel celeberrimo distretto di Gangnam, Seul.

L'abbigliamento è stato indossato da molte delle star del K-pop coreano, addosso a Baekhyun, leader del supergruppo K-pop SuperM; Kang Min-kyung, cantante e metà dei Davichi; nonchè sull'attrice e cantante Son Dam-bi.

Oltre all'abbigliamento GOALSTUDIO, il marchio ospita collezioni create con i marchi di Wolverhampton Wanderers e Slow Steady Football Club. All'inizio di quest'anno, è diventato il fornitore di kit della squadra della K-League, Daegu FC.

Per ulteriori informazioni su GOALSTUDIO e per controllare l'intera gamma di abbigliamento, visita il sito Web di vendita al dettaglio.