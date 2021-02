FIFA 21, arrivano i giocatori E se? Tra di loro anche Caputo

EA Sports fa partire una nuova iniziativa legata ai giocatori del FIFA Ultimate Team: conteranno le gare di campionato.

Nuove carte speciali per il FIFA Ultimate Team. Arrivano su FIFA 21 infatti i What IF?, i 'E se?'. Nuovi giocatori dinamici per tutti gli amanti del videogioco calcistico di EA Sports, che vanno ad affiancarsi a tutti quelli presentati dall'uscita del gioco avvenuta qualche mese fa.

COSA SONO E COME FUNZIONANO GLI 'E SE?' DI FIFA 21?

I giocatori E se? di FUT sono oggetti dinamici potenziati che potrebbero ottenere un ulteriore bonus TOT +2 una sola volta nel caso in cui la loro squadra dovesse soddisfare i criteri degli scenari E se? basati su eventi reali. Gli attaccanti e i centrocampisti si aggiornano se la loro squadra segna almeno 6 goal in totale nelle prossime 5 partite di campionato. I difensori e i portieri si aggiornano se la loro squadra non prende gol in almeno una delle prossime 5 partite di campionato.

L'evento E se? è inziato dall'ora in cui i giocatori eleggibili per ricevere gli aggiornamenti verranno resi disponibili in FIFA Ultimate Team. Se una squadra gioca in campionato lo stesso giorno dell'uscita di un oggetto, quella partita conterà solo se il calcio d'inizio è previsto dopo l'uscita dell'oggetto nel gioco. Contano solo le partite di campionato.

QUANDO VERRANNO AGGIORNATI I GIOCATORI?

Se l'oggetto giocatore corrispondente verrà aggiornato il mercoledì successivo. Gli oggetti giocatore non riceveranno ulteriori aggiornamenti in base alle prestazioni individuali. I giocatori che non fanno più parte della rosa del club al quale si riferisce il loro oggetto non potranno più ricevere aggiornamenti in futuro.

QUALI SONO I GIOCATORI E SE?