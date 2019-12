FIFA 20 Ultimate Team, arriva il FUTmas: SBC, offerte e pacchetti di Natale

Come ogni anno arriva l'evento di Natale su FIFA Ultimate Team: sfide creazione rosa, premi, nuovi pacchetti e nuove carte speciali.

Come ogni anno la EA Sports celebra l'arrivo delle festività con lo speciale evento FUTmas di FIFA Ultimate Team 20: durante il mese di dicembre, in particolare nei quindici giorni che precedono il Natale, saranno inseriti giornalmente tanti nuovi contenuti per gli appassionati del celebre titolo calcistico.

Cos'è l'evento FUTmas?

Nei giorni che precedono il Natale la EA Sports rilascerà speciali Sfide Creazione Rosa (SBC), che saranno disponibili per 24 ore e che daranno come premio speciali versioni di molti giocatori presenti all'interno di FIFA Ultimate Team.

Negli anni passati ogni giocatore in premio veniva dato insieme a una speciale divisa FUTmas, mentre effettuando l'accesso giornaliero dalla Web App e dalla Companion App tutti i videogiocatori potranno ottenere dei premi gratuiti, come pacchetti, monete, gettoni draft e altro ancora.

Quando inizia l'evento FUTmas?

Quest'anno l'evento FUTmas di FIFA 20 Ultimate Team avrà inizio venerdì 13 dicembre: lo scorso anno l'evento è stato esteso fino al 30 dicembre.

Ogni giorno verranno svelate nuove SBC insieme alle nuove offerte sui pacchetti a tempo limitato presenti nel negozi.

Quali SBC ci saranno durante il FIFA 20 FUTmas?

A partire da venerdì 13 dicembre ogni giorno verranno aggiunti tre nuovi giocatori, che gli utenti potranno ottenere solamente risolvendo le Sfide Creazione Rosa (SBC). Al termine delle 24 ore i tre giocatori saranno sostituiti da altri tre: si tratta solitamente di versioni molto migliorate, dunque il prezzo richiesto sarà probabilmente piuttosto alto.

Non solo giocatori: ogni giorno verranno messe a disposizione anche altre sfide che daranno in premio pacchetti speciali, una soluzione sicuramente migliore per tentare la fortuna rispetto al normale acquisto nello store.