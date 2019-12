FIFA 20, svelata la squadra dei gironi di Champions: fuori Cristiano Ronaldo

Lautaro Martinez, Koulibaly e Mertens presenti insieme agli habituè come Salah, Lewandowski e Messi.

E' tornato al goal contro la , ma la stagione 2019/2020 non è stata certo esaltante fin qui per Cristiano Ronaldo. Devastante con la maglia del , l'attaccante lusitano non sta mostrando giocate e reti da Pallone d'Oro come in passato. In Champions, un goal in cinque giornate.

Un dato deludente che ha portato EA Sports e FIFA 20 ad escludere Cristiano Ronaldo dalla squadra dei gironi di . Dopo una presenza continua, stavolta niente da fare per l'attaccante della , con i bianconeri senza rappresentanza nonostante le cinque vittorie su cinque ottenute.

FIFA 20 ha invece selezionato dalla due giocatori del , Koulibaly e Mertens, oltre a Lautaro Martinez, in continua ascesa con la maglia dell' . Per entrambe le formazioni ottavi non ancora conquistati ma possibili nella giornata odierna.

Impossibile non inserire il capocannoniere della Champions, Lewandowski, oltre alla grande sorpresa Haaland, secondo in classifica e deciso a fare uno scherzetto al : se il suo dovesse battere i Reds, i Campioni d'Europa finirebbero terzi nel girone e fuori dagli ottavi.

Non stupisce vedere il Pallone d'Oro Messi nella squadra dei gironi. L'argentino può contare su un devastante 96, l'overall più alto della squadra di FIFA 20. Sotto di lui due giocatori di Premier, ovvero De Bruyne con 93 e Kane con 92.

Conferme anche dallo scorso anno con Son e Ziyech, mentre Mbappè, Salah e Sergio Ramos sono ormai abbonati a questo tipo di squadre all-star.