FIFA 20, svelata la cover: Hazard e Van Dijk i due protagonisti

EA Sports scioglie la riserva e svela le due copertine di FIFA 20 , che saranno disponibili nelle due diverse versioni del videogame. EA SPORTS ha annunciato oggi che saranno Eden Hazard e Virgil Van Dijk a comparire sulle copertine di FIFA 20, rispettivamente sulla Standard Edition e sulla Champions Edition.

La Standard Edition di FIFA 20 sarà disponibile a partire dal 27 settembre, mentre la Champions Edition sarà disponibile 3 giorni prima, a partire dal 24 settembre, per chi ha prenotato.

Eden Hazard ha parlato subito dopo la notizia.

"FIFA è il più grande videogioco di calcio al mondo, ho passato anni a giocare contro i miei fratelli. Essere sulla copertina di FIFA 20 è per me è incredibile. Spero di entusiasmare i videogiocatori allo stesso modo in cui lo farò sul campo del nella prossima stagione!".