FIFA 20 Stay and Play Cup: 20 giocatori professionisti pronti a sfidarsi

Venti squadre e i loro rappresentanti, da Kluivert a Vinicius, si affronteranno su FIFA 20 per raccogliere fondi contro il coronavirus.

Si moltiplicano le iniziative che vedono legati FIFA 20 e i grandi campioni reali del mondo del calcio. Decine di loro se non centinaia, infatti, stanno passando la quarantena per il covid-19 giocando a FIFA 20, probabilmente il titolo maggiormente in voga tra i calciatori professionisti. Ora EA Sports ha messo insieme un torneo per diversi di loro.

La casa produttrice di FIFA 20 ha creato la Stay and Play Cup, con venti squadre europee che si affronteranno nei prossimi giorni. Ognuna di queste vedrà uno dei loro giocatori reali sotto contratto sfidera gli altri per diventare campione e intrattenere migliaia di persone in questo periodo.

Alla Stay and Play Cup parteciperanno di fatto Aik, , Atlético Madrid, , Brondby, , Copenhagen, Djurgardens, Hjk Helsinki, , , , , Psg, , Psv, , , e .

Altre squadre

A rappresentare la propria compagine ci saranno tra gli altri Azpilucueta, Vinicius e Kluivert, giocatore scelto per essere il volto della Roma su FIFA 20 e nella Stay and Play Cup. La EA donerà un milione di dollari al Coronavirus Relief Fund di Global Giving, così da provare a combattere il covid-19.

Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha spiegato l'iniziativa:

"Vogliamo avvicinare la comunità calcistica globale alla Ea Sports Fifa 20 Stay and Play Cup, in modo che milioni di fan possano provare l'emozione delle loro squadre preferite e dei calciatori professionisti che giocano, anche quando dobbiamo stare distantii. Stiamo lavorando per aiutare le persone di tutto il mondo a trovare altri modi per stare insieme attraverso il gioco".

Gli spettatori potranno donare e aiutare così nella guerra al covonavirus: l'evento si terrà di fatto tra il 15 e il 19 aprile. Previsti scontri uno contro uno a eliminazione diretta, fino ad eleggere il numero uno della Stay and Play Cup. Un altro modo per raccogliere fondi e restare insieme, anche se distanti.